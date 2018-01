Autore:

Emanuele Colombo

MILD HYBRID Al salone di Detroit 2018, il gruppo Daimler toglie i veli alla nuova Mercedes-AMG CLS 53: porta al debutto la nuovissima motorizzazione mild hybrid che equipaggerà anche le Mercedes AMG Classe E, nelle varianti Coupé e Cabrio.

COMPRESSORE ELETTRICO Il nuovo powertrain si basa su un motore a benzina sei cilindri in linea da 3,0 litri munito con due turbocompressori: uno tradizionale, l'altro elettrico, alimentato dal gruppo motore/alternatore EQ Boost a 48V che è interposto tra propulsore e trasmissione. In tal modo si azzera il turbo lag, sia perché il compressore elettrico è indipendente dal flusso dei gas di scarico, sia perché il gruppo motore/alternatore può supportare l'accelerazione con quasi 22 cavalli e 250 Nm: temporaneamente, va detto, ma senza alcun ritardo.

I CONSUMI Senza l'intervento temporaneo di EQ Boost, il nuovo motore sviluppa 435 CV e 520 Nm di coppia, con consumi compresi tra 8,4 e 8,5 l/100 km ed emissioni di 200/201 grammi di CO2 al chilometro. Questo perché il sistema ibrido consente di veleggiare a motore spento quando si viaggia con un filo di gas e rende l'intervento del sistema di stop/start “praticamente impercettibile", dice la Casa.

QUANTO FA? Le nuove Mercedes sono dotate di cambio automatico a doppia frizione AMG Speedshift TCT 9G a nove velocità, abbinato alla trazione integrale a controllo elettronico AMG Performance 4Matic+ e a sospensioni pneumatiche, anch'esse a controllo elettronico. Risultato, la Mercedes AMG CLS 53 – che pesa 1.905 kg a secco – raggiunge i 100 km/h da ferma in 4,5 secondi e supera i 270 km/h di velocità, se privata del limitatore con l'apposito Driver's Package opzionale.

IL DESIGN Il setting di sospensioni, motore, trasmissione e sterzo sono regolabili dal guidatore, che ha a disposizione tre diverse impostazioni per l'assetto e cinque per i restanti parametri dell'auto, grazie al sistema Dynamic Select. Visivamente i modelli della serie 53 si distinguono per la griglia del radiatore cromata (precedentemente riservata ai modelli V8), per le appendici aerodinamiche e per lo scarico con terminali cromati a sezione circolare. A bordo spiccano sedili sportivi dalle cuciture rosse e finiture in fibra di carbonio o in fibra di vetro argentata. Il volante ha comandi multifunzione con pannelli touch sensitive a sfioramento.

PREZZI E DATA DI LANCIO Tra le dotazioni a richiesta spicca la plancia dotata di due schermi digitali da 12,3 pollici affiancati, i cui menu sono completamente personalizzabili dall'utente. Prezzi e data di commercializzazione delle tre nuove Mercedes-AMG non sono ancora stati annunciati, ma si parla comunque di fine 2018.