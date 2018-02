Autore:

Lorenzo Centenari

SEXY WAGON Funzionalità al servizio della forma, ma anche forme al servizio della vita quotidiana. Nuova Mazda 6 Wagon amplifica il senso di ospitalità della berlina, senza tuttavia rinunciare al gusto estetico. Esercizio tutt'altro che semplice, ma nel quale la versione familiare di nuova Mazda 6, presentata in formato berlina allo scorso Salone di Los Angeles, a Ginevra 2018 si esibisce (in anteprima mondiale) con estrema disinvoltura. Diffuse oggi dalla Casa le prime due immagini ufficiali: una degli esterni, l'altra dell'abitacolo. Un assaggio, ma un assaggio saporito.

IN PUNTA DI MATITA Proprio come accade per la sedan, anche Mazda 6 Wagon 2018 non stravolge il design dell'edizione precedente, bensì lo evolve in chiave aerodinamica ed armonica. A distinguerla dalla giardinetta oggi in commercio sono essenzialmente i dettagli: la griglia anteriore impercettibilmente ribassata, i fari a loro volta assottigliati, i cerchi di nuovo disegno, un profilo del tetto che penetra il flusso d'aria in modo lievemente più efficace. Ancora non conosciamo le misure, né la capacità di carico: lecito aspettarsi qualche litro di capienza in più rispetto a prima.

SESTO SENSO Nuova Mazda 6 Wagon compie progressi più sensibili al proprio interno: di concezione inedita i sedili anteriori ventilati, migliori anche le finiture e l'origine dei materiali. La plancia ricalca in toto il progetto della Mazda 6 berlina: scompaiono una buona dose di pulsanti in favore di una maggior pulizia delle superfici, mentre il display centrale acquista un pollice di diagonale (8 pollici) e numerosi pixel di risoluzione. Il valore aggiunto della wagon di Hiroshima è tuttavia la sicurezza: il nuovo programma i-Activsense include il monitoraggio a 360° attorno all'auto e un sistema intelligente per la regolazione della velocità.