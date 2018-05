Autore:

MA DAI!? A volte ritornano, e fanno rumore. Ammesso che, poi, tutto non sfumi in una piacevole (ma illusoria) suggestione come in passato. Per farla breve: nel 2020 uscirà una nuova Lotus Esprit, dicono gli inglesi. L'indiscrezione arriva da un'intervista di Autocar al boss di Lotus, Jean Marc Gales.

NUOVA AMMIRAGLIA Chiariamo: dalla bocca di Gales non è mai uscito il nome Esprit. Ma qualche indicazione che porta in quella direzione, sì. Oltre al SUV su base Volvo di cui si parla da tempo, infatti, ci sarebbero due nuove Lotus sportive sono in rampa di lancio grazie ai freschi capitali del colosso cinese Geely. E una – parola di capo - andrà a posizionarsi al di sopra della Evora, attualmente prezzata oltre i 100.000 euro. Ci vorranno ancora un paio di anni prima di vederla.

PESO PIUMA Come sarà la Lotus Esprit 2020? Leggerissima, almeno questo è il diktat. Più di una Evora GT430 Sport, che pesa 1.258 chili a secco e monta diverse parti in fibra di carbonio. La nuova “ammiraglia” ne farà un uso più intensivo, avrà un pianale a base di alluminio, ma, per il momento, non ci sono indicazioni sul motore, né su quanti cavalli potrà sprigionare. Il che rende difficile inquadrare le future rivali di questa nuova Lotus, che secondo gli opinionisti d'oltremanica potrebbe andare a sfidare la McLaren 570S.