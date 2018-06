Autore:

Marco Congiu

IMMAGINA, PUOI Koenigsegg Agera RS, ovvero l'auto più veloce del mondo con i suoi 457,91 km/h di velocità massima. Un sogno per molti, una realtà per pochissimi dato il prezzo più che esclusivo e le vendite ormai terminate. Se siete tra coloro che possono permettersela ma che non hanno fatto in tempo ad ordinarla, ho una buona notizia per voi: la nuova Agera RS arriverà al Salone di Ginevra 2019.

UNA GRAVIDANZA Mancano circa 9 mesi al Salone di Ginevra 2019, ma l'hype attorno l'erede della Agera RS sta iniziando a crescere grazie al primo bozzetto diffuso da Koenigsegg. Si possono apprezzare delle linee sinuose e ricche di dettagli, che rivelano un'auto dal carattere decisamente racing ma rivolto ad un utilizzo stradale.

LA RICETTA Secondo quanto riportato da Christian von Koenigsegg, l'uomo a capo dell'azienda, l'erede della Agera monterà un'evoluzione del motore V8 biturbo da 5.0 litri, che sprigionerà almeno 20-30 CV in più rispetto ai 1170 attuali. Mancherà una versione con powertrain ibrido, prerogativa che dovrebbe rimanere unica della Regera. Grazie a ciò, il peso dovrebbe essere ridotto di circa 20-30 kg