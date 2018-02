Autore:

Emanuele Colombo

LE NOVITÀ Ad appena due anni dal lancio la Kia Optima si presenta al Salone di Ginevra 2018 con piccoli ritocchi che la rendono più fresca nell'aspetto e che aggiornano anche la dotazione meccanica. La Optima Sportswagon, di cui pubblichiamo le prime foto in versione GT Line, guadagna la griglia a naso di tigre tipica del marchio e un fascione anteriore leggermente più aggressivo, con una cornice che sottolinea maggiormente i proiettori anti-nebbia (ora a LED). La berlina, si dice, cambierà anche il paraurti posteriore.

LE DOTAZIONI A bordo le differenze con le Kia Optima già in commercio sono minime: giusto qualche ritocco al volante, da quello che si vede dalle immagini, anche se alcune voci anticipano finiture satinate, nuovi rivestimenti e un'illuminazione di bordo variabile in base alle preferenze dell'utente. La lista dei sistemi di assistenza alla guida sarebbe stata ampliata e aggiornata, mentre dal punto di vista estetico si può ora scegliere tra nuovi set di cerchi e una nuova tonalità di rosso

MOTORI, PREZZI E DATA DI LANCIO Quanto ai motori, l'attuale turbodiesel da 1,7 litri sarà rimpiazzato da una nuova unità da 1,6 litri. Nella gamma a benzina debutta un nuovo turbo da 1,6 litri e 177 CV, che dovrebbe affiancare il motore da 2,0 litri della Optima PHEV (plug-in hybrid) da 205 CV e il 2.0 litri da 245 CV della Sportswagon top di gamma. L'arrivo delle nuove auto sul mercato è previsto per la fine del 2018, a prezzi ancora non comunicati, ma presumibilmente vicini a quelli attuali, che partono da 29.500 per la berlina e arrivano fino a 45.000 per la station wagon più pompata. A Ginevra ne sapremo di più.