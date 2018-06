Autore:

Luca Cereda

CAMBIA DAVVERO Non manca molto: la nuova Jeep Renegade 2019 si svelerà in anteprima tra pochi giorni al Parco Valentino 2018, il salone dell'auto all'aperto di Torino (6-10 giugno). E a differenza di qualche mese fa - quando la Renegade 2018 ha aggiornato l'infotainment – i cambiamenti saranno di sostanza. A partire dallo stile, passando per gli interni e i motori.

NUOVO LOOK Il primo teaser della nuova Jeep Renegade non dice molto, se non che il layout delle luci di coda è stato rivisto, pur mantenendo il classico motivo a X. Dalle foto spia che circolano sul web è lecito attendersi qualcosa di nuovo anche nel design del frontale e dei paraurti posteriori. Per gli interni, invece, dobbiamo sospendere il giudizio in attesa del reveal.

PICCOLO E' BELLO Le uniche informazioni ufficiali, al momento, riguardano i motori. Sotto il cofano debutta un'inedita famiglia di motori turbobenzina a tre e a quattro cilindri: un 1.0 litri da 120 cavalli e un 1.3 declinato nelle varianti da 150 e 180 cv. Ulteriori dettagli verranno comunicati in occasione della presentazione alla stampa del 21 giugno.