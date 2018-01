Autore:

LE FOTO VERE Ne avevamo anticipato i disegni e le prime foto spia: ora Jeep presenta ufficialmente il suo nuovo maxi-SUV – o forse è meglio parlare di maxi crossover – a 7 posti per il solo mercato cinese: la Jeep Grand Commander. Il design presenta un marcato family feeling: il frontale, infatti, ricorda da vicino quello della Grand Cherokee, mentre la fiancata con la linea di cintura che risale bruscamente verso la coda è simile a quella di Renegade e Compass.

PIATTAFORMA DEDICATA Molto limitata, per il momento, è l'offerta dei motori: si parla unicamente di un 2.0 litri a benzina turbo, offerto in abbinamento alla trazione integrale. La piattaforma sviluppata in collaborazione con il costruttore cinese Guangzhou non sarebbe destinata ad alcuna condivisione con altre auto del gruppo FCA, in particolare la famiglia Wagoneer. La commercializzazione in Cina comincerà entro l'estate.