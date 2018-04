Autore:

Lorenzo Centenari

4 IL NUMERO PERFETTO Non è la più potente della gamma. Nuova Jaguar XE 300 Sport Edition è semmai la più sorprendente. Perché a sprigionare la bellezza di 296 cv non è un V6, bensì un "semplice" 4 cilindri in linea. La tecnologia Ingenium fa miracoli, e così alla XE 300 Sport, per lambire la soglia dei 300 cavalli e scaricare a terra 400 Nm di coppia, è sufficiente un 2 litri turbo benzina.

4 RUOTE MOTRICI Risultato: Jaguar XE 300 Sport (in Gran Bretagna il listino parte da 45.160 sterline, circa 52.000 euro) accelera da 0 a 100 km in 5,7 secondi e raggiunge la velocità di 250 km/h. Ad assicurare l'aderenza massima, a differenza della top di gamma XE S da 340 cv a trazione posteriore, è la trazione integrale AWD. Questo significa che in condizioni di asfalto viscido, nel misto la 300 Sport è più veloce ancora.

4 TINTE CARROZZERIA Performance a parte, nuova XE 300 Sport Edition si distingue dalle sorelle meno competitive per dettagli estetici come gli specchietti retrovisori, lo spoiler e la cornice della griglia con finiture in nero satinato, i cerchi specifici da 19 o 20 pollici, le esclusive tinte esterne Yulong White, Indus Silver, Santorini Black e Caldera Red. All'interno, cuciture gialle per volante, sedili e pannelli porte. Imminente anche lo sbarco sul mercato italiano.