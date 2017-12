Autore:

Marco Rocca

2 + 1 PORTA Manterrà (o almeno cosi dicono) la configurazione a 2 porte + 1, ovvero con la terza porticina lato passeggero, proprio come la prima serie. La nuova Hyundai Veloster 2018, però, abbandona quelle forme un po' bizzarre in favore di un look più simile a quello della i30, da poco rinnovata. Ad ogni modo bisogna pazientare sino al 14 gennaio 2018 quando verrà presentata ufficialmente al Salone dell'Auto di Detroit.

NUOVO FRONTALE Da quello che si intravede dalla immagini per lo più (volutamente?) mosse si nota il nuovo muso dall'ampia caladra e da fari sottili e meno disegnati che in passato che sfruttano tecnologia full Led. Particolarmente paffuto il posteriore che sfoggia un grosso estrattore con tanto di scarico centrale. Nuovi i fanali, sempre a led, piccolo come sulle prima serie il lunotto: la telecamera posteriore è d'obbligo anche sulla nuova Da quello che si intravede dalla immagini per lo più (volutamente?) mosse si notache sfruttano tecnologia full Led. Particolarmente paffuto il posteriore che sfoggia un grosso estrattore con tanto di scarico centrale. Nuovi i fanali, sempre a led, piccolo come sulle prima serie il lunotto: la telecamera posteriore è d'obbligo anche sulla nuova Hyundai Veloster.

QUI MOTORI E sotto il cofano? La gamma motori dovrebbe includere motori sovralimentati, 1.4 e 1.6 litri 4 cilindri in grado di erogare fino a 201 cavalli e un più prestazionale 2.0 litri sovralimentato da 250 cavalli preso in prestito della Hyundai i30 N. Secondo indiscrezioni, tre dovrebbero essere le versioni: base, Turbo e quella ad alte prestazioni N. Il tutto sarà accoppiato a un cambio doppia frizione a 7 marce, sebbene il 1.600 possa anche montare un manuale a sei rapporti. Nell'attesa del Salone di Detroit gustatevi questo breve video teaser messo in rete dalla Hyundai.