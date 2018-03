Autore:

Matteo Gallucci

SPY STORY Abbiamo scovato in rete le prime foto della nuova Ford Kuga. Se siete amanti del genere o affezionati clienti niente paura, il nuovo SUV medio di Ford arriverà entro il 2020.

MARCHIO DI FABBRICA Grazie ad un design robusto il C-SUV per eccellenza di Ford si è fatto apprezzare negli anni per la sua facilità di guida e grande spazio a bordo il tutto racchiuso in 4,52 metri di lunghezza. La completezza di equipaggiamento, con i più avanzati sistemi di assistenza alla guida e sicurezza attiva, arricchiscono il quadro di quello che, anno dopo anno, si sta rivelando sempre più come auto preferita dalle famiglie. A testimonianza gli ottimi dati di vendita in tutta Europa, che la posizionano stabilmente nella top ten di classifica, e le quasi 19.000 unità vendute in Italia solo nel 2017.

CONCORRENZA AGGUERRITA L’attuale modello a listino Ford è in vendita da 5 anni e nonostante Ford Kuga MY2017 (provata qui) sia una valida vettura la continua crescita e richiesta del suo segmento obbliga ad un aggiornamento ancora più sostanzioso rispetto alla rinfrescata stilistica avvenuta con la versione restyling MY2017. Così designer e ingegneri della Casa dell’Ovale blu forzano i tempi per contrastare le ultime arrivate e competitor più forti quali: SEAT Ateca, Skoda Karoq e Peugeot 3008.

ANCHE IBRIDA O ELETTRICA? Il pianale dovrebbe essere quello della quarta generazione di nuova Ford Focus allungato di qualche centimetro e rumors attendibili intorno a Ford evidenziano la possibilità di una versione elettrica o ibrida. Azzardando, si potrebbe chiamare Kuga EV ma un dato tecnico, quasi ufficiale, lo diamo per appurato: il nuovo SUV elettrico di Ford avrà più di 400 km di autonomia a batterie cariche. Se nuova Kuga 2020 dovesse smarcarsi dal progetto full electric di Ford, certamente non potrà scampare dal piano industriale da 11 miliardi di dollari già annunciato per l’elettrificazione di oltre 40 nuovi modelli (24 ibridi e 16 elettrici). Questo si traduce con la reale possibilità dell'utilizzo della propulsione ibrida e non solo; tanto più che il nuovo pianale è stato progettato per supportare motorizzazioni tradizionali, ibride e 100% elettriche.