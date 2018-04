Autore:

Matteo Gallucci

FOCUSMANIA La Casa dell’Ovale Blu non smette di stupire. Dopo la recente doppia presentazione stampa della quarta generazione di Ford Focus, in versione hatchback e station wagon, è giunta l’ora anche della variante sportiva ST.

SPY AL RING In realtà in questo caso non abbiamo nessuna voce ufficiale da Ford ma un interessante, quanto indiscreto, book fotografico proveniente dal Nurburgring. Quale palcoscenico migliore per sviluppare la versione sportiva della nuova Focus?

NUOVO MOTORE Quello che si aspettano tutti gli appassionati della Focus ST è un significativo aumento di potenza. Detto fatto. La nuova famiglia di motori 4 cilindri turbo 1.5 litri hanno una cubatura inferiore rispetto ai 2.0 litri delle Focus attualmente a listino ma, nonostante il downsizing, la cavalleria salirà da 252 a circa 260 cavalli. Probabilmente per gestire la nuova potenza, oltre al classico cambio manuale a 6 marce, ci sarà anche l’automatico a otto rapporti.

USCITA E PREZZO A differenza della versione "base" di nuova Focus, con commercializzazione prevista per metà 2018, la sua variante sportiva griffata ST arriverà solo successivamente nel corso del 2019. La Casa americana ci ha abituato nel tempo a non avere grandi cambiamenti di prezzo con l'introduzione di nuovi model year tecnologicamente più evoluti. Ci aspettiamo questo trend anche dalla nuova Ford Focus ST che non dovrebbe allontanarsi troppo dal prezzo attuale di 35.350 euro per la versione hatchback (1000 euro in più per la carrozzeria station wagon). Nell'attesa del model year 2019 può essere conveniente acquistare una Focus ST nuova al prezzo scontato di 6.300 euro. Infatti il configuratore Ford mette in risalto il prezzo in promozione di 29.050 euro fino a fine aprile.