Autore:

Luca Cereda

SORPRESA Spunta online la prima immagine a nudo della nuova Ford Focus 2018, in anticipo sul reveal ufficiale di aprile. A “paparazzare” per la prima volta la quarta serie della compatta americana è stato il sito ungherese Vezees, che ha pizzicato l'auto durante un servizio fotografico.

CHE SLANCIO Lo scatto mostra un profilo ancora più filante e sportivo – un po' Mercedes Classe A, se vogliamo – per la nuova Ford Focus, che già nella scorsa generazione aveva svoltato verso un design più sportivo. L'esemplare immortalato, visti anche lo spoiler e i cerchi, potrebbe essere una ST Line, una delle quattro possibili declinazioni della nuova Focus, insieme alla Titanium, alla Active (più crossover) e alla lussuosa Vignale.

FINE ESTATE Le tempistiche di presentazione (aprile) fanno presagire un'uscita nelle concessionarie a settembre: non sappiamo ancora se la Ford Focus 2018 si presenterà solo in carrozzeria hatchback o anche station wagon.

COM'E' DENTRO Non dovrebbero cambiare in maniera significativa le dimensioni rispetto agli attuali 446 cm di lunghezza e 182 di larghezza. Ci aspettiamo invece una Focus più leggera (di circa 50 chili) e degli interni semplificati rispetto alla generazione attuale, la cui plancia è zeppa di pulsanti. Una mano, in questo senso, la darà l'avvento dello schermo da 8'' simil-tablet già visto sulla Fiesta.

SOTTO IL COFANO La gamma motori spazierà dal piccolo 1.0 Ecoboost (100, 125 e 140) cv fino al 2.0 TDCi, con in mezzo un immancabile diesel di media cilindrata (1.5 TDCi). Abbinabili a un cambio manuale a 6 marce o doppia frizione Powershift, e, forse, anche alla trazione integrale, vera possibile novità. Ibrida ed elettrica sono in forse: la nuova piattaforma della Focus 2018 dovrebbe però essere predisposta per entrambe.