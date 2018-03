Autore:

Marco Rocca

COMPATTA PER L'EUROPA Al Salone dell'Auto di New York 2018, che ha da poco aperto i battenti, non poteva mancare uno dei marchi americani per eccellenza. Sto parlando di Cadillac che per l'occasione ha messo sotto i riflettori un SUV dalle misure più adatte alla clientela del Vecchio continente che a quelle americane.

IL PREZZO GIUSTO Con una lunghezza di 4,60 metri e un prezzo di 35.800 dollari (28.860 Euro) la nuova Cadillac XT4 diventa il modello d'ingresso della gamma SUV Cadillac debuttando in una nuova fascia di mercato per la Casa del Gruppo General Motors. Lo stile della Cadillac XT4 è personale e ricercato, e riprende quello della sorella più grande XT5, con l'ormai classica a firma luminosa a "L" e un frontale bello incazzato. Insomma, in Europa potrebbe avere il suo perché visto che non somiglia a nessun altro SUV premium di pari segmento.

UN SOLO MOTORE Peccato solo che sotto il cofano ci sia, per ora, un 4 cilindri in linea da 237 cv e 380 Nm abbinato ad un cambio automatico a 9 rapporti e alla trazione integrale on demand a gestione elettronica che, a seconda delle condizioni stradali l'elettronica comanda una frizione che può disaccoppiare l'asse posteriore per ridurre i consumi. A richiesta è disponibile anche un assetto adattivo, l'Active Sport Suspension features Continuous Damping Control, che regola gli ammortizzatori ogni 2 millisecondi per garantire sempre il massimo confort di marcia.

PIATTO RICCO Tre gli allestimenti in gamma: Luxury, Premium Luxury e Sport, con dotazioni di serie particolarmente ricche, dai cerchi di lega da 18", ai fari Led, passando per inserti di pelle, sedili regolabili elettricamente, climatizzatore automatico, impianto di infotainment Cadillac User Experience da 8" e svariate dotazioni di sicurezza attiva. Piccola curiosità, per la prima volta nella storia del marchio è infine presente un più compatto ed efficiente servofreno elettroidraulico.