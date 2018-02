Autore:

Giulia Fermani

LE FOTO SPIA Dopo le foto spia della seconda generazione di Bmw X4, che condivide il pianale con la Serie 5 ed è attesa nelle concessionarie già nella seconda metà dell'anno, l'obbiettivo della macchina fotografica ha catturato le prime immagini della versione ad alte prestazioni Bmw X4 M impegnata nei test invernali.

COME SARA' Il muletto della Suv coupé più potente della gamma X4 mette in mostra, anche se camuffati, alcuni tratti tipici della famiglia M, come l’aggressivo paraurti anteriore con prese d’aria maggiorate e un posteriore dal design più ordinato rispetto alle X4 in uscita, con sbalzo posteriore accorciato e classico terminale di scarico a quattro uscite. Della partita anche cerchi in lega da 21 pollici e un assetto che parrebbe essere più basso del modello standard. Sotto il cofano possiamo aspettarci di trovare un 3.0 a sei cilindri in linea capace di erogare fino a 450 cv circa. Non si sa ancora nulla dell’occasione in cui la Casa baverese farà le presentazioni ufficiali della nuova X4 M, nel frattempo eccovi le foto spia.