Autore:

Marco Rocca

NEL 2019 Non la vedremo al prossimo Salone di Ginevra e nemmeno a quello di Parigi in programma a settembre. La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé, la coupé a quattro porte della famiglia Serie 2, sarà presentata l'anno prossimo. Il suo abiettivo? Rubare clienti alla Mercedes CLA che nel frattempo si aggiornerà sulla base della nuova Classe A.

COUPE' PIU PRATICA Gli ultimi scatti, che trovate nella gallery in basso, sono il risultato di una raffica di foto scattate in Germania anche sulla neve. Nonostante la camuffatura pesante si nota bene il giro porta posteriore della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé. L'aggiunta di due sportelli, però, non ha intaccato la linea che bassa e filante con la coda corta e compatta.

CIAO TRAZIONE POSTERIORE Voci di corridoio dicono anche che la nuova BMW Gran Coupé arriverà in concomitanza della nuova Serie 2. Per questo motivo anche il frontale è particolarmente nascosto sotto pesanti strati di plastica. Con la nuova generazione arriverà (fatevene una ragione) la nuova piattaforma e la trazione anteriore.