Autore:

Marco Congiu

TRAILER La moda di diffondere teaser per generare anteprime ed hype si sta diffondendo a macchia d'olio, anche in ambito automobilistico. Non fa eccezione la nuova Audi Q8 2018, SUV coupé derivato dalla Q7 e destinato ad essere presentato in tempi rapidissimi.

L'IMPORTANZA DEI SOCIAL Il canale preferito per diffondere notizie ed anticipazioni sembra essere diventato Facebook. E proprio dal social network inventato da Mark Zuckerberg Audi ha diffuso questo trailer della nuova Q8. Possiamo vedere un SUV dai tratti generosi ed imponenti, con uno spiccato taglio da coupé per quanto riguarda il posteriore.

PIATTAFORMA CONDIVISA La nuova Audi Q8 condividerà la stessa piattaforma con altri SUV del gruppo Volkswagen. Oltre alla Q7, scelta più logica, la Q8 2018 avrà molto in comune anche con Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga e nuova Touareg, mantenendo comunque tutta la personalità di cui Audi è capace.