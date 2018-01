Autore:

Simone Dellisanti

IN USCITA Audi è quasi pronta a lanciare sul mercato la Nuova Q3 2018 per rivaleggiare con la BMW X1. Per l'occasione Audi ha deciso di dotare la Q3 di una griglia anteriore ridisegnata, aggiornata al family feeling con le altre sport utility della Casa (l'ultima versione della griglia single frame) ora più ampia che in passato.

FANALERIA RIVISTA La Audi Q3 guadagna un look rinnovato. Più spigoloso, sia nelle linee sia nella fanaleria. Dalle foto spia, in fondo all'articolo, possiamo notare il nuovo taglio dei fari a LED rassomiglianti a quelli già visti su altri modelli della gamma come l'Audi A5 e l'Audi A8. Qualche modifica estetica la si può notare anche nella fanaleria di coda con le luci posteriori ora più grandi e dalla forma a boomerang, molto simili a quelli visti sul concept della Q8.

MODIFICHE INTERNE La Nuova Audi Q8 avrà, quindi, solo modifiche estetiche? Assolutamente no. Per la Q3 2018 è previsto anche qualche cambiamento sottopelle con l'aggiornamento alla nuova piattaforma MQB che porta in dote un abitacolo rivisto, più leggero, resistente e più spazioso rispetto alla vecchia Q3. La nuova piattaforma, inoltre, è già presente su altri modelli del Gruppo Volkswagen, come la Skoda Kodiaq e l'Audi TT.

I MOTORI La Audi Q3 potrà vantare una ampia gamma di nuovi motori, dall'ibrido PHEV e-tron fino al poderoso RS turbo a cinque cilindri di Audi, che non è solo più leggero che in passato ma è anche in grado di sprigionare circa 390 CV. Ci sarà anche una nuova Q3 tutta elettrica? Per il momento non giungono conferme, ma ad Ingolstadt pare ci stiano lavorando. Soprattutto per il mercato cinese.