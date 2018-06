Autore:

Marco Congiu

MINI Q8 Non abbiamo fatto in tempo a parlare della nuova Q8 che Audi butta nuovamente sul piatto un altro pezzo da novanta come la nuova A1 2018. La segmento B di Ingolstadt è attesa ad un debutto imminente prima della fine dell'anno, mentre non si conoscono ancora prezzi e tempi di uscita. Quello che sappiamo, però, è che la nuova Audi A1 avrà il sistema di infotainment MMI Touch che troviamo sulle sorelle più grandi A6, A7 e A8.

TUTTO SCHERMO Dal video diffuso sui social di Audi, si vede chiaramente come la portata principale offerta dalla nuova A1 sia lo schermo tattile del sistema MMI Touch integrato all'interno della plancia, incorniciato dalle bocchette d'areazione. Non spariscono tutti i comandi fisici, dato che troviamo i pulsanti e le manopole della climatizzazione poco più sotto

SOLO 5 PORTE La nuova Audi A1, come abbiamo visto anche in queste foto spia, sarà disponibile verosimilmente solo in configurazione 5 porte, come anche le cugine nuova Seat Ibiza e nuova Volkswagen Polo.

NUOVA PIATTAFORMA Lo scheletro della nuova Audi A1 2019, da quanto sappiamo, dovrebbe essere la piattaforma MQB, orgoglio del Gruppo Volkswagen. Questo aumenterà lo spazio a bordo per gli occupanti, oltre a garantire un buon numero di motorizzazioni e tutti gli ultimi aiuti alla guida sviluppati dai Quattro Anelli.