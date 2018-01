Autore:

Giulia Fermani

A SPASSO CON FIDO Nel 2017 Nissan aveva realizzato una concept pensata per viaggiare con gli amici a 4 zampe. Nissan X-Trail 4Dogs, grazie al successo virale del video, raggiunge le concessionarie sotto forma del kit X-Trail Trainer, che include rivestimento del bagagliaio, griglia divisoria, doccia, telo impermeabile, telo per asciugatura e rampa telescopica.

IL KIT Il successo del progetto dello scorso anno Nissan X-Trail 4Dogs, che ha superato le 540.000 visualizzazioni su Youtube, ha convinto Nissan a collaborare con il produttore di pet-food Trainer per trasformare il concept in un kit per il trasporto di cani. Oltre al rivestimento del bagagliaio in ecopelle, lavabile e antiscivolo, il kit per X-Trail comprende una griglia divisoria tra bagagliaio e abitacolo, un doccino, un telo impermeabile e uno per asciugatura e una rampa di salita telescopica. Ultimo, ma non per importanza, l’intero equipaggiamento può essere facilmente rimosso, in caso di viaggi dog free.