Autore:

Giulia Fermani

TRE ELETTRICHE PER BEIJING Nissan ha preparato tre elettriche per la prossima edizione di Auto China 2018, altrimenti noto come Salone di Beijing, in onda dal 25 aprile al 4 maggio​. Oltre alla nuova Leaf e al concept IMx Kuro Nissan svelerà il nuovo modello elettrico Terra, che ribadisce gli obiettivi di elettrificazione della Casa, esposti nel piano Nissan M.O.V.E to 2022. Al fianco del trittico a zero emissioni Nissan presenterà anche la tecnologia di propulsione elettrica e-POWER.

UN NUOVO SUV PER IL MERCATO CINESE Il mercato cinese, in continua crescita, sembra essere per Nissan il terreno perfetto per presentare il nuovo modello elettrico Terra, che affiancherà la nuova Nissan Leaf e il misterioso modello ipertecnologico che prefigura un ultramoderno crossover ad alimentazione elettrica e -soprattutto- a guida completamente autonoma Nissan IMx Kuro a Bijing 2018. Il nuovo Suv Nissan Terra è il primo veicolo progettato dalla divisione aziendale Frame e LCV nell’ambito dei piani di elettrificazione di Nissan. Per saperne di più bisognerà aspettare la conferenza stampa di apertura del Salone, che si terrà il prossimo 25 aprile.