Autore:

Emanuele Colombo

ANTEPRIMA Tra tutte le auto svelate o attese in questo periodo, il nuovo Suv Nissan Terra si distingue. Infatti, con tutta probabilità, non sarà presente al Salone di Ginevra 2018. Destinato inizialmente al mercato asiatico, Nissan Terra sarà probabilmente presentato al prossimo salone di Pechino, il 25 aprile, ma già ne possiamo anticipare alcune caratteristiche.

LE CARATTERISTICHE Successore del Pathfinder e imparentato con il pick-up Navara, il nuovo Nissan Terra ha telaio a longheroni e una dotazione simile a quella del pick-up, con il medesimo sistema di infotainment e, molto probabilmente, alcune motorizzazioni in comune. Per esempio il turbodiesel da 2,3 litri che oggi è declinato nelle varianti da 163 e 190 CV. Alcuni rumors suggeriscono l'arrivo anche di una versione a benzina da 2,5 litri e 184 cavalli di potenza. E' buio completo sull'eventuale data di commercializzazione in Italia.