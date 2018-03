Autore:

Luca Cereda

UPDATE In attesa di una Nissan Juke tutta nuova, che presumibilmente non vedremo prima del 2019, Nissan presenta al salone di Ginevra 2018 una versione aggiornata della sua crossover, in uscita nelle concessionarie a partire da maggio.

SGUARDO INTENSO Sul frontale spiccano la griglia “V motion” nera cromata e i fari con interni scuri e indicatori di direzione scuri sui retrovisori. Sulla Nissan Juke 2018, i fendinebbia a LED ora sono di serie a partire dall'allestimento Acenta.

RUOTE ALTE Il quadro è completato da nuovi colori per le personalizzazioni dei cerchi da 18 pollici, a cui si aggiungeranno nei prossimi mesi tre nuovi disegni per i cerchi in lega da 16, sempre a partire dall'allestimento Acenta. Sull'allestimento top le ruote possono essere personalizzate con inserti colorati. Le finiture colorate dei paraurti anteriore e posteriore, i battitacco laterali e le calotte per gli specchietti sono disponibili come optional su N-Connecta e Tekna. E ci sono due nuovi colori della carrozzeria: Vivid Blue e Chestnut Bronze.

USA LA TAVOLOZZA Anche gli interni della Nissan Juke 2018 hanno qualcosa di nuovo da dire. Si aggiungono due colori, Energy Orange e Power Blue, alla gamma per le personalizzazioni della console centrale, delle bocchette di ventilazione, degli inserti alle portiere e dei sedili.

QUANDO ESCE La Juke rimane disponibile in quattro allestimenti: Visia, Acenta, N-Connecta e la Versione Speciale (che sostituirà la Tekna). In veste rinnovata sarà in vendita in Europa a partire da maggio 2018, a un prezzo ancora da definire.