Autore:

Marco Rocca

IN PRODUZIONE E' ufficiale. Dopo il debutto al Salone di Shangai (ormai 8 mesi fa), la Nio ES8 prende ufficialmente nel 2018 la strada della produzione di serie. Calma però, perché per ora sarà venduto solo sul territorio cinese.

Realizzato in collaborazione con Magna (produttore di parti per automobili) e di altri fornitori d'eccellenza, tra cui l'italiana Brembo per i freni, fissa il suo listono a 448 mila yuan, ovvero 57.394 Euro, ma affittando le batterie il prezzo scenderebbe a 44.579 mila Euro.

L'AUTO DEI RECORD Ma perché tanto interesse intorno a questo SUV? Tutto è nato dall'impresa di un'altra auto Nio (la EP9, per ora non in produzione) che a maggio ha sgratolato il record di velocità al Nurburgring battendo nientemeno che la Lamborghini Huracan Performante. Da qui l'interesse della stampa mondiale per la nuova azienda dagli occhi a mandorla.

LE PRESTAZIONI Il nuovo SUV ES8, diretto concorrente della Tesla Model X, mette sul piatto della bilancia due motori elettrici che sprigionano una potenza complessiva di 653 cavalli. Lo 0-100, stando ai dati, si copre in appena 4,4 secondi. Ma se l'ES8 deve fare bella figura con Tesla Model X allora l'autonomia gioca il ruolo più importante, anche più di quello relativo alla coppia che nello specifico è di ben 840 Nm.

RICARICA IN 3 MINUTI Il punto di forza della nuova ES8 sarà proprio il comparto batterie che possono essere sostituite in soli tre minuti. Tramite il sistema Nio Power gli accumulatori da 70 kWh possono infatti essere cambiati con un pacco batterie carico in maniera rapida e sicura, ripristinando nel tempo di un pieno di carburante un'autonomia di 355 km secondo il ciclo Nedc. Una soluzione adottata già da Renault nella fase iniziale del progetto con Better Place - che utilizzerà a questo scopo una rete di stazioni di rifornimento che raggiungeranno quota 1.100 entro il 2020.

ANCHE IN AFFITTO Come detto con l'affitto delle batterie la nuova Nio ES8 viene proposta a 44.579 Euro, ai quali bisogna aggiungere un abbonamento mensile da 164 Euro. In alternativa, volendo acqustare il pacco batterie, la Suv è ricaricabile anche a casa tramite la wallbox Nio Power Home o, in alternativa, collegando un cavo a una presa della corrente tradizionale per un ciclo di vita garantito è di 2.000 ricariche.

FINO A 7 POSTI Lunga poco meno di 5 metri, la nuova Nio ES8 offre la possibilità di trasportare fino a 7 passeggeri (proprio come la Tesla Model X). Anche il cruscotto vuole essere un chiaro rimando all'elettrica di Elon Musk in cui spicca il grosso tablet centrale che raggruppa tutte le funzioni dell'infotainment. Proprio come l'americana, anche la cinese ES9 può vantare un raffianto sistema di assistenza alla guida che integra 23 visori e un software messo a punto dalla MobilEye (non sviluppato internamente come per la Tesla).