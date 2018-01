Autore:

Emanuele Colombo

OVER THE TOP L'ultima edizione della Honda Civic la conosciamo bene: l'abbiamo provata in versione standard e pure in allestimento sportivo Type-R. Già la prima è ottima e assai brillante nella guida. La seconda, poi, è davvero superlativa, ma il compito di un preparatore come Mugen è andare oltre ed ecco com'è fatta la sua Mugen RC20GT Civic Type-R Concept: un progetto davvero radicale che ha fatto il suo debutto al recente Salone di Tokyo e dovrebbe guadagnarsi presto la medaglia di Civic più potente di sempre.

AERODINAMICA SPINTA Sulla potenza dell'auto, lo diciamo subito, per ora Mugen non si sbottona, limitandosi a far sapere che sta lavorando sul raffreddamento del motore: indizio evidente di un incremento importante della cavalleria. Altro aspetto che il preparatore giapponese ha voluto migliorare è l'aerodinamica, con un frontale completamente ridisegnato che a noi ricorda certi stilemi Audi. Ai lati del muso spuntano aggressive appendici e in coda compare un estrattore di dimensioni importanti. Gli specchietti, molto piccoli, ci sono: non sono stati sostituiti con telecamere come si vede fare su altri concept. L'alettone, già enorme nella Civic Type-R di serie, qui è realizzato con pannellature più sottili per ridurre l'attrito e ha un aspetto più tecnico. Lo scarico ha un unica bocca centrale, in luogo delle tre appaiate di serie.

ALLEGGERITA Esternamente spiccano i cerchi enormi e l'assetto ribassato, mentre a bordo tutto l'abitacolo Honda è stato ridisegnato con lo scopo di risparmiare peso. Il divano posteriore è stato sostituito da due sedili singoli a guscio in fibra di carbonio: il quinto posto è stato sacrificato per far posto alle barre della gabbia di protezione. Sedili a guscio anche all'anteriore, firmati Recaro, davanti ai quali si nota una plancia inedita, realizzata in fibra di carbonio (come i nuovi paraurti e il cofano motore). La strumentazione completamente digitale è raccolta in due display e il volante piccolissimo, rettangolare, è affollato di manettini e pulsanti, come sulle auto da corsa. Il cambio, si noti, rimane manuale, con una leva molto corta. Chissà se vedremo mai la Mugen sulle strade europee?