Giulia Fermani

UNA SPECIAL CELEBRATIVA Morgan festeggia i 50 anni della storica Plus 8 con una Special realizzata in edizione limitata a soli 50 esemplari. Morgan Plus 8 50th Anniversary sarà svelata a marzo al Salone di Ginevra 2018.

NATA SULLA PISTA Telaio in alluminio e motore Bmw V8 da 4,8 litri siedono sotto il corpo classico Morgan dell’ auto che celebra mezzo secolo di produzione di Plus 8, dal debutto del primo prototipo al Motor Show di Earls Court del 1968. Leggerissima - 1100 kg - la Morgan Plus 8 50th Anniversary è capace di un’accelerazione pari a 0-62 mph (circa 100 km/h) in 4,5 secondi e consente di raggiungere una velocità massima di 155 mph (circa 249 km/h). In attesa di conoscere tutti i dettagli di questa Special al Salone di Ginevra, dove debutterà insieme all'Aero GT ispirato alle auto da gara, guardate la gallery.