Autore:

Giulia Fermani

LA NUOVA ELEGANTONA DI STOCCARDA A meno di una settimana dal suo debutto in anteprima mondiale al Salone di Pechino 2018 (che resterà aperto dal 25 aprile al 4 maggio), sul web iniziano a circolare le prime immagini dell’ultimo concept di lusso di Mercedes-Maybach. Pensavate di trovarvi di fronte a una versione Maybach della nuova Mercedes GLS? E invece no. La berlina di lusso parla una lingua tutta sua.

COME E' FATTA Le immagini, diffuse proprio da Mercedes, mostrano un frontale derivato dagli studi della Mercedes-Maybach Vision 6, quella che ha debuttato al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach nel 2017, un profilo elegante, un sacco di accessori cromati, assetto rialzato e cerchi in lega stile turbina. Gli interni, una combinazione di pelle bianca con accenti in legno e finiture cromate, mostrano che sulla parte superiore del cruscotto, rivestita in pelle marrone, per le bocchette dell'aria è stato ripreso il disegno della griglia anteriore. Il salotto posteriore, con due posti a sedere, non ospita champagne, ma un servizio da tè cinese e alcuni fiori. Sarà un semplice omaggio al Paese che si prepara ad ospitarne la world premiere o qualcosa di più? Diteci cosa ne pensate qua sotto nei commenti.