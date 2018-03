Autore:

Marco Congiu

INTERVISTA MERCEDES Eugenio Blasetti, Press Relation Manager Mercedes-Benz Italia, ci spiega la strategia della casa di Stoccarda di punare sull'ibrido Diesel-elettrico per il futuro. Si tratta della tecnologia che troviamo su Classe C e Classe E. in mostra sullo stand Mercedes al Salone di Ginevra 2018. Guarda il video dell'intervista.