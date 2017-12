Autore:

Giulia Fermani

MERCEDES REALIZZA IL SOGNO DEI GOLFISTI La Casa della Stella presenta una showcar dedicata al mondo del golf: la Classe E All-Terrain Club House, che ha tutte le carte in regola per essere considerata una vera e propria club house mobile. All’ allestimento tailor made, progettato dal Focaccia Group di Cervia, si aggiunge la possibilità di interagire direttamente con gli equipaggiamenti dell’auto attraverso l’App Club House dedicata.

NON LE MANCA NIENTE La show car Mercedes E All-Terrain Club House offre in dotazione, nel bagagliaio, un piano scorrevole dove alloggiare le sacche da golf, due vani per riporre gli indumenti per giocare e uno per asciugarli, un vano portasciugamani e uno portaombrelli, un vano per l’ alloggiamento del tablet, con tanto di supporto per consultazione e ricarica e un cassetto a scomparsa con movimento automatizzato. Ma non basta, completano l’offerta e un supporto per riporre palline, tee e alza pitch, una power bank per smartphone, pc e tablet inserita nel bracciolo, un frigobar (sempre nel vano posteriore) e luci Led a profusione.

L’APP CLUB HOUSE L’applicazione Club House poi, oltre ad avere una sezione dedicata al circolo Terre dei Consoli di Monterosi per tenerne sotto controllo la conformazione del terreno e le buche del percorso e consente il movimento automatico del piano dove riporre delle sacche e del cassetto a scomparsa e di trasformare il tablet in uno specchio.