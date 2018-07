Autore:

Luca Cereda

WORKING PROGRESS Gira e rigira intorno a Stoccarda, la nuova Mercedes Classe S. I lavori in corso per metterla in commercio sono ben avviati, ma senza troppa fretta: il nuovo modello dell'ammiraglia tedesca non uscirà, infatti, prima del 2020.

PIU' INDIPENDENTE Anche perché c'è davvero tanta tecnologia da mettere a punto. A cominciare dai sistemi di assistenza alla guida che avvicineranno moltissimo la Mercedes Classe S 2020 alla guida autonoma. La generazione attuale, per capirci, ha raggiunto un livello 2 con il Distronic Active Proximity Control e l'Active Steer Assist. La prossima sarà di livello 3 o più, pronta a gestire in autonomia la guida nelle strade urbane e nelle situazioni critiche come gli incroci.

ELETTRICA, MA QUANTO? Crescerà, inevitabilmente visti I tempi, anche il livello di elettrificazione. Innazitutto in forma ibrida, per potenziare le prestazioni delle versioni top-di-gamma, e in particolare della S 560e con motore V6 + elettrico: una plug-in capace di fare 50 km in solo elettrico. Si vocifera pure di una Classe S EV, ma è difficile pensare che, al momento del lancio della nuova Classe S, lo stato dell'arte delle batterie consentirà un simile azzardo.

LAVORO DI FANTASIA Come cambierà la nuova Classe S? Aspettiamocela più larga e spaziosa, come del resto suggeriscono questi spy shots. E, volendo, giochiamo un po' di fantasia con il bozzetto realizzato anni fa da un designer indipendente, Scott Wu Kaiser, che nel 2014 immaginava – da lì a qualche anno - una Mercedes-Benz Classe U. Ovvero, un modello di livello superiore alla Classe S (oggi sarebbe la Maybach) dal quale i designer di Stoccarda potrebbero aver preso spunto.