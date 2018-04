Autore:

Emanuele Colombo

DALLA CINA CON FURORE Prevista per il lancio in Europa entro la fine dell'anno, al salone di Beijing ha debuttato la Mercedes-Benz classe A berlina, rivale della poco diffusa Audi A3 Sedan. Il muso è quello della nuova compatta Mercedes classe A, mentre il posteriore ricorda la CLS di terza generazione. Sia come sia, quella che si è vista in Cina non sarà esattamente identica al modello che vedremo nel Vecchio Continente. L'interasse della versione asiatica è più lungo di 60 mm per agevolare l'accesso ai sedili posteriori.

MISURE E DOTAZIONI Lunga 4.549 mm, larga 1.796 mm e alta 1.460 mm, la Classe A berlina venduta in Europa sarà più lunga di 91 mm rispetto alla Audi A3 Sedan, con un bagagliaio che, se replicherà le quote del modello cinese, sarà di 420 litri. All'interno, la nuova Mercedes adotta la stessa interfaccia utente MBUX della Mercedes-Benz classe A, con display sensibile al tocco, il riconoscimento vocale e assistente virtuale capace di comprendere il linguaggio naturale.

MOTORI E PREZZI In Cina, la Classe A berlina sarà inizialmente venduta con un motore a benzina a quattro cilindri turbo da 1,3 litri, con 136 CV o 163 CV. Seguirà un quattro cilindri turbo – sempre a benzina – da 2,0 litri e 190 CV. Tutti i motori saranno offerti esclusivamente con un cambio a doppia frizione a sette marce standard. Nulla trapela per ora sui prezzi, che tuttavia presumibilmente partiranno da circa 30.000 euro.