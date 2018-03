Autore:

Luca Cereda

ESTREMA Ce la stanno facendo desiderare, quelli di Woking, la loro Hyper GT. Dettaglio dopo dettaglio, svelando informazioni a spizzichi e bocconi, che però hanno l'effetto di sparare l'acquolina in bocca a livelli mai visti. Volete sapere l'ultima sulla McLaren BP23? Spingerà la lancetta rossa oltre i 391 km/h, tanto per dirne una.

OLTRE L'ANTENATA Non è un dato a caso. Il riferimento sulla velocità massima è la mitica McLaren F1, alla quale la BP23 – cronologicamente parlando – si mette in scia. Per mettere la freccia e sorpassare, invece, quando si tratta di mere prestazioni: perciò non ci sorprenderebbe vedere scritto 400 km/h tondi sulla scheda tecnica definitiva.

GIA' PRENOTATE Volendo dare i numeri, ce ne sono un altro paio che rendono la McLaren Hyper GT a dir poco elitaria. Il primo riguarda la tiratura e ha messo sui blocchi di partenza i collezionisti: ne sono previste soltanto 106, tutte già vendute. Il secondo è relativo al prezzo della BP23, stellare, pagato da ciascuno di questi per assicurarsene una: ben 1,8 milioni di euro. Prime consegne nel 2019, mentre la BP23 si svelerà in anteprima assoluta entro l'anno.