Matteo Gallucci

LIMITED EDITION Arriva la Lotus Exige Cup 430 Type 25 una edizione estremamente limitata che rievoca la mitica monoposto Type 25 del team inglese che vinse nel 1963 e nel ‘65 il titolo costruttori e piloti in F1. Grazie alla serie di successi degli anni ’60 il suo fondatore Colin Chapman e il talentuoso pilota Jim Clark entrarono di diritto nella storia del motorsport.

VERDE INGLESE La nuova serie speciale di Lotus Exige viene creata in collaborazione con il Classic Team Lotus. Ovviamente l’abbinamento è da grande classico: Lotus Racing Green con elementi gialli e neri per tetto e parte di cofano e alettone posteriore. Gli stessi colori li ritroviamo all’interno dell’abitacolo, spartano come da tradizione, ma rifinito con materiali di pregio quali Alcantara e fibra di carbonio. Il pomello del cambio è in legno, esattamente come la F1 anni ’60, e viene introdotto un badge identificativo con il numero di serie dell’auto. Per i meno tradizionalisti c’è l’opzione livrea bianco Old English White con elementi verdi e tetto, cofano e ala posteriore neri.

MOTORE CUP 430 L’aerodinamica viene migliorata con specifiche prese d’aria, estrattore e minigonne. I dati di downforce sono di 220 kg che schiacciano a terra i 1056 kg di peso della Exige Cup 430 Type 25 mentre non vengono apportate migliorie meccaniche rispetto alla gemella, meno nobile, Lotus Exige Cup 430. Il propulsore è sempre il V6 3.5 litri capace di erogare 430 cv e 440 Nm di coppia che garantiscono una velocità massima di 290 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi.

PREZZO ESCLUSIVO Aspettando la nuova versione di Lotus Exige la Cup 430 Type 25 rimane sicuramente la più esclusiva a listino Lotus. Saranno solo 25 gli esemplari prodotti, rigorosamente a mano, e verranno venduti assieme ad un libro speciale dal titolo “Jim Clark: Tribute to Champion”. Questo volume è stato scritto da Eric Dymock e autografato da Clive Chapman, figlio di Colin, e Bob Dance, capo meccanico e amico fraterno di Jim Clark. Inoltre i clienti potranno ritirare personalmente l’auto presso lo stabilimento di Hethel e ricevere un certificato di autenticità firmato da Jean-Marc Gales, CEO Lotus. Il prezzo per tutta questa esclusività? 143.000 euro all inclusive.