Autore:

Marco Rocca

IL (VERO) CANTO DEL CIGNO? L'ultimo esemplare uscì dalla catene di montaggio di Solihull circa due anni fa. La promessa del nuovo modello non è bastata a calmare gli animi feriti di milioni di fedellissimi. Nel frattempo il Marchio inglese produttore di uno dei fuoristrada più celebri al mondo ha spento 70 candeline. Il suo regalo? Una versione speciale realizzata in soli 150 esemplari (mondo) della mitica Defender. Il suo nome? Land Rover Defender Works V8.

MOTORAZZO Quel V8 nel nome non è messo lì a caso, sappiatelo. Forse non tutti sanno che a partire dal 1979 alcuni modelli del fuoristrada britannico montavano poderosi otto cilindri derivati dalla Range Rover. Ecco perché Land Rover ha voluto riproporre proprio il V8. Subito i numeri: 5.0 litri aspirato da 400 cv e 515 Nm che rendono la Works V8 la Defender più veloce e potente di sempre. Solo 5,5 secondi nello 0-100 per una velocità massima di 176 orari. Il cambio? Automatico ZF a 8 rapporti.

LAVORO DI FINO Considerando le prestazioni, tutt'altro che da fuoristrada dura e pura, sono arrivati, e meno male (n.d.r.), freni più performanti, un assetto più rigido e barre antirollio. ll tutto senza perdere il tessello pesante sui pneumatici che per la cronaca sono montati su cerchi di lega da 18 pollici.

SOLO 150 AL MONDO Ma non è solo motore la nuova Defender Works V8. Con un prezzo di partenza di quasi 170 mila Euro, la dotazione di serie non poteva che essere particolarmente pregiata. Fari Led, sedili sportivi firmati Recaro rivestiti di pelle Windsor e anche un piccolo impianto infotainment che fa tanto vintage. Otto le varianti cromatiche per due possibilità di passo: 90 e 110. Interassante sapere che alcune delle componenti della versione a tiratura limitata, come sospensioni, freni, oltre a kit di potenziamento per i motori diesel TDCi, saranno ordinabili presso le concessionarie Land Rover per permettere ai possessori di Defender di aggiornare le propria fuoristrada.