Autore:

Lorenzo Centenari

LA VANITÀ È FEMMINA Entra ed esce dal camerino con la disinvoltura della ragazza immagine. Lei che del gentil sesso si è nel tempo affermata come il complemento d'elezione. Un accessorio prezioso, ma non per questo caro. Martedì grasso è alle porte, ma Lancia Ypsilon già pensa a come svecchiare il guardaroba di primavera. L'edizione 2018 dell'utilitaria più amata dalle donne cambia look e acquista tre nuovi completini. Elefantino Blu, Gold e Platinum i nomi degli allestimenti che a partire da domani 10 febbraio (porte aperte anche domenica 11) vestiranno nuova Ypsilon, in promozione a 9.500 euro in abbinamento a finanziamento Menomille.

UNA E TRINA L'offerta Lancia Ypsilon si riformula, lasciando intatto il quadro d'insieme e lavorando invece sui dettagli. Che come sappiamo, fanno la differenza. Elefantino Blu, Gold e Platinum come tre equipaggiamenti ben differenziati tra di loro, ciascuno espressione di una filosofia di vita oltre che pura combinazione di colori e materiali, ma anche tre declinazioni dello stesso identico concetto di fondo. Quello di una citycar che coniuga stile e sostanza, vanità e funzionalità. Infine, ricercatezza e costi sostenibili. Non sarebbe la regina del segmento B, oltre che il modello in assoluto più venduto in tutta Italia dopo Fiat Panda.

CUCCIOLO LANCIA Nuova Lancia Ypsilon Elefantino Blu si distingue innanzitutto per il look Total Black della calandra, gli specchietti esterni e l'inserto della griglia frontale. Sui peculiari pannelli scuri che rivestono scudetto e calotte, realizzati in un polimero speciale, è poi stampata in rilievo una trama generata da centinaia di piccole Ypsilon ripetute. Anche le maniglie esterne sono rifinite in nero opaco, così come le coppe ruota da 15 pollici. Non poteva mancare il classico badge Elefantino Blu, incollato al montante centrale.

SMART CASUAL Di nuova Lancia Ypsilon Elefantino Blu, inediti sono anche gli interni, stile trendy ed ispirato al mondo del fashion sportswear. Spiccano le maglie tecniche ingrandite in tessuto Chevron dévoré, sistemate (non a caso) in modo del tutto casuale. A loro volta, gli inserti laterali sono realizzati in tessuto tecnico nero star e ben si abbinano alla plancia e ai pannelli porta ricoperti di nuovo materiale effetto seta in grigio melange. L'Elefantino è l'allestimeno base, tuttavia di serie già abbiamo climatizzatore manuale, sedile posteriore sdoppiato 50/50, inoltre autoradio con comandi al volante, Bluetooth e presa USB.

PEPITA D'ORO Nuova Lancia Ypsilon Gold è invece il lato raffinato ed elegante. Spicca il particolare del manubrio rovesciato impreziosito da una finitura in nero lucido, proprio come gli specchietti retrovisori, mentre il porta logo è verniciato in tinta con la carrozzeria. Completano la vista esterna le maniglie porte cromate e i nuovi cerchi "Style" da 15 pollici con letterine "Y" argentate a contrasto con il nero lucido.

IL NERO SNELLISCE Per gli interni di Lancia Ypsilon Gold, materiali soft dai toni naturali, ricercati ma senza ostentazione. Gli intrecci del tessuto Jacquard si rifanno a un incrocio tra macro Chevron e treccia stilizzati. Domina l'ambiente il colore nero, impreziosito da fili oro o blu che quando colpiti dalla luce generano squisiti effetti cangianti. A loro volta, plancia e pannelli porta sono rivestiti in nero lucido ad effetto seta. Di serie su Ypsilon Gold, radio Uconnect con schermo touch da 5 pollici, volante e cuffia cambio in pelle, poggiatesta posteriori, specchietti elettrici, sensori di parcheggio posteriori e scarico cromato.

DOVE REGNA L'ALCANTARA Arriviamo così a nuova Lancia Ypsilon Platinum, la "femmina Alpha" della compagnia. Dettagli cromati un po' ovunque: su calandra, inserto griglia inferiore, calotte specchietti retrovisori e maniglie porte. Ad autenticare il suo carattere deciso, ecco che una modanatura con finitura cromata corre lungo l'intera fiancata. Gli interni sono in Alcantara, un classico di Ypsilon, qui rivisitato nella trama e nei colori tortora e classic blue. Dal canto suo, lo schienale si distingue per un disegno geometrico creato dal ricamo con trama capitonné tono su tono, oltre ai poggiatesta anteriori con logo "Y". Classe, ma anche contenuti: vetri privacy e clima automatico sono di serie.

QUI MOTORI Nulla di nuovo, su Lancia Ypsilon 2018, per quanto riguarda invece la gamma motori, sempre composta dal 1.2 benzina da 69 cv, disponibile anche in versione Ecochic a doppia alimentazione benzina e GPL, inoltre il bicilindrico 0.9 TwinAir da 80 cv a metano e il turbodiesel 1.3 Multijet da 95 cv e 95 g/km di CO2. Tutti e quattro i motori rispondono alla normativa antinquinamento Euro 6. Oltre al prezzo promozionale di 9.500 euro con finanziamento Menomille, in caso di permuta di una vettura del Gruppo Fca al lancio verrà offerto per ciascun allestimento un Pack omaggio dal valore superiore a 500 euro. Nelle prossime settimane, disponibile a richiesta anche il servizio per il controllo da remoto del veicolo Mopar Connect.