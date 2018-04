Autore:

Emanuele Colombo

CUORE PORSCHE Per dare più brio all'Audi A6 Avant, la casa di Ingolstadt ha messo sotto al cofano della prossima Audi S6 Avant (qui ritratta in alcune foto spia) un bel motore Porsche: lo stesso V6 biturbo da 2,9 litri della Porsche Panamera. Il risultato? 450 CV di potenza e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi.

IL DESIGN Come si vede dalle immagini, la nuova Audi S6 Avant sarà caratterizzata da quattro terminali di scarico, nuovi paraurti anteriore e posteriore, prese d'aria maggiorate, ruote più grandi, freni di maggiore diametro e assetto ribassato.

DOTAZIONI A bordo gli interni saranno rinnovati rispetto a quelli dell'attuale versione e l'impianto di infotainment Audi MMI potrà contare su un display touch principale da 10,1 pollici affiancato da un secondo display da 8,6 pollici per comandare la climatizzazione. Immancabili le mostrine identificative del modello e finiture in fibra di carbonio a sottolinearne la vocazione sportiva.

QUANDO ARRIVA Prevista per il debutto verso la fine del 2018, la nuova Audi S6 Avant dovrebbe arrivare nei listini e nei concessionari nel 2019: anticiperà una RS6 Avant – ancora più potente – che probabilmente utilizzerà il propulsore ibrido plug-in da 671 CV della Porsche Panamera Turbo S-Hybrid.