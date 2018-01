Autore:

Lorenzo Centenari

THE DAY AFTER TOMORROW Mobilità a zero emissioni, guida autonoma, connettività di ultima generazione. Quando il gioco si fa duro, i coreani iniziano a giocare e son dolori. Il prototipo elettrico che Kia mostra in anteprima assoluta al CES 2018 di Las Vegas ce le ha tutte, le caratteristiche dell'auto del futuro. Anzi, persino aspira ad andare oltre. Tanto che per Kia Niro EV Concept, i suoi padri hanno coniato uno slogan ambizioso: Beyond Autonomous Driving. Auto senza pilota, quindi, ma non solo. Le Kia dei prossimi anni saranno qualcosa di più.

ZERO EMISSION NIRO Ufficialmente, Kia parla di EV Concept senza citare il nome proprio. Dalle forme che le immagini lasciano intravedere, ma soprattutto dalla scritta retroilluminata che compare sul paraurti posteriore, tutto lascia pensare che si tratti della Niro del domani. Di un crossover cioè provvisto esclusivamente di un motore elettrico alimentato da batterie ad alta capacità, di avanzati sistemi di guida senza conducente, ma soprattutto di un programma di interfaccia uomo-macchina degno di una navicella spaziale.

GUIDA AUTONOMA E NON SOLO Proprio il cockpit sarà il massimo punto di forza di Kia Niro EV Concept, poiché equipaggiato di funzioni mai viste prima (e non solo a bordo di una Kia). Sia in chiave comfort, sia soprattutto in termini di assistenza alla guida. In particolare, per la prima volta un'automobile ospiterà una connessione internet di quinta generazione (5G). Mentre a semplificare il dialogo tra il conducente e il sistema integrato (HMI, Human Machine Interface) ci penserà la nuova tecnologia di illuminazione degli strumenti Motion Graphic. Carne al fuoco, ne abbiamo.