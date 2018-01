Autore:

Giulia Fermani

PRIME IMMAGINI TEASER Kia ha messo in cantiere il progetto di un nuovo -piccolo- Suv. Ma non lo presenterà al prossimo Salone di Ginevra, come forse verrebbe da pensare. Il Concept SP, infatti, di cui Kia ha diffuso le prime foto teaser, debutterà tra pochi giorni a Nuova Delhi. La ragione? Sarà proprio l’India il suo mercato di riferimento.

ELEGANTE E TECNOLOGICA Verrà svelato a febbraio, il 7 per la precisione, al Salone di Nuova Delhi la nuova Kia Concept SP, il mini Suv con cui la Casa coreana debutterà sul mercato indiano. Uniche anticipazioni che arrivano dalla Casa sulla novità al debutto riguardano una "bellezza sofisticata, tecnologia innovativa e alta funzionalità in una piccola Suv".Al suo fianco all’esposizione alla periferia di Nuova Delhi altri 16 modelli Kia, che vanno dai veicoli elettrici ibridi plug-in alla berlina sportiva Stinger.