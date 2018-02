Autore:

Giulia Fermani

KIA CEE'D 2018 Sei anni dopo il debutto della seconda serie, la compatta a cinque porte Kia Cee’d si rifà il look e si prepara a competere con le rivali del segmento C, VW Golf e Ford Focus in testa, con linee che si avvicinano in modo evidente a quelle della cugina Hyundai i30. Al fianco della Kia Cee'd 2018 all'88ma edizione del Salone di Ginevra, in scena dall'8 al 18 marzo, vedremo anchedebuttare la Kia Rio GT Line.

KIA RIO GT LINE Dopo Kia Picanto GT Line, Kia Sportage GT Line e le versioni GT di Optima e Sorento,è ora il turno della berlina di segmento B di indossare l’abito sportivo per competere con Ford Fiesta ST Line e Volkswagen Polo R-Line. Per lei, nuovi fari fendinebbia a Led e cerchi in lega da 17 pollici. Restate sintonizzati per saperne di più attraverso i nostri aggiornamenti live dal Salone di Ginevra 2018.