Autore:

Luca Cereda

SPECIAL Pronta a tutto, o quasi, la Jeep Renegade che arriva al salone di Ginevra 2018 griffata Mopar. Sfoggia esterni di colore Hyper Green (lo stesso della Renegade Upland) e un allestimento off-road, forte del kit di rialzo da 1", dei cerchi da 16" e di accessori funzionali quali i paraspruzzi anteriori e posteriori e i tappetini in gomma all-weather.

PERSONALIZZATA Per il look ecco invece minigonne laterali, sticker grigio opaco sul cofano e sticker militari sulle portiere, oltre a calotte degli specchietti, cornice dei fari e griglia frontale in grigio opaco. Completano la personalizzazione estetica by Mopar le finiture grigio opaco sulle cornici della plancia.

MANUALE E INTEGRALE Sotto il cofano questa Jeep Renegade Mopar è con motore diesel MultiJet 2.0 litri da 140 cv abbinato al cambio manuale a sei marce e al sistema 4x4 Jeep Active Drive.