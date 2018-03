Autore:

Emanuele Colombo

EDIZIONE SPECIALE Finiture in nero lucido, tanto per la carrozzeria quanto per gli interni, dove i rivestimenti sono un mix di vinile e tessuti total black: ecco le caratterizzazioni che distinguono l'edizione speciale Night Eagle della Jeep Compass. La nuova auto farà il suo debutto al prossimo Salone di Ginevra 2018. Aggressivo nel look, il SUV compatto del gruppo FCA completa la gamma Night Eagle, già proposta come allestimento per i modelli Renegade, Cherokee, Grand Cherokee e Wrangler. In vendita prima dell'estate, la Compass Night Eagle avrà vetri oscurati e cerchi di lega da 18" Gloss Black.

TRE I MOTORI DISPONIBILI Le motorizzazioni prevedono il benzina turbo da 1,4 litri e 140 CV MultiAir2 e il Diesel da 1,6 litri e 120 CV MultiJet II: entrambi abbinati al cambio manuale a sei marce e alla sola trazione anteriore. Trazione integrale e cambio automatico a nove marce (in alternativa al sei marce manuale) si potranno avere solo nella versione con motore a benzina da 2,0 litri e 140 CV di potenza. Prezzi ancora da comunicare.