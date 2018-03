Autore:

Luca Cereda

INTERVISTA JEEP La nuova generazione di Jeep Wrangler sbarca in Europa. Fuoristrada dura e pura, si arricchisce negli allestimenti, rimanendo pur sempre fedele a sé stessa. Come fa un'icona come Wrangler a rimanere al passo coi tempi restando al tempo stesso fedele a se stessa? Ci risponde Jeff Hines, Head EMEA Jeep Brand, che abbiamo intervistato per voi allo stand Jeep al Salone di Ginevra 2018.