Autore:

Luca Cereda

ARRIVA L'AMMIRAGLIA Anche Jaguar avrà il suo big-SUV: si chiamerà J-Pace ed è previsto in uscita nei primi mesi dei 2020, ma potrebbe essere svelato già prima, nel corso del 2019. Punta a entrare nel gotha dei SUV sportivi, e in particolare a sfidare la Porsche Cayenne. Ecco cosa metteranno sul piatto gli inglesi, stando alle prime indiscrezioni trapelate, a un prezzo di listino sensibilmente superiore a quello della F-Pace, presunto intorno ai 90.000 euro (di base).

BASE NOTA Innanzitutto c'è la piattaforma in alluminio derivata dall'ultima Range Rover, in una versione evoluta e adattata all'orientamento più sportivo e stradale di questo nuovo SUV. Se infatti la base meccanica sarà ampiamente condivisa con la cugina fuoristrada e le dimensioni simili (intorno ai 5 metri) per il resto la Jaguar J-Pace si differenzierà completamente, con una carrozzeria più bassa e filante. E, nella guida, un assetto pensato per infilzare le curve.

ANCHE IBRIDA I geni condivisi con la cugina Land Rover, però, hanno un ulteriore risvolto: aprono il campo all'elettrificazione, e nella fattispecie a una versione plug-in. La nuova Range propone un 2 litri turbo da 300 cv abbinato a un elettrico da 116, per una potenza di sistema di oltre 400 cv e 640 Nm di coppia; facilmente la Jaguar J-Pace ibrida alzerà ulteriormente l'asticella delle prestazioni, avvicinandosi alla Porsche Cayenne E-Hybrid (quindi ad almeno 460 cv). Le versioni ibride plug-in dei SUV ad alte prestazioni stanno raccogliendo sempre maggiori consensi e giocheranno un ruolo chiave in mercati come la Cina, cruciali per i marchi di lusso.