Autore:

Luca Cereda

INTERVISTA SKODA Lo stand Skoda al Salone di Ginevra 2018 ​ colpisce per la varietà di premiere che alloggiano in pedana: dal restyling della Skoda Fabia, all'edizione top di gamma Suv Kodiaq Laurin & Klement passando per il prototipo Vision X e per il pacchetto Challenge Plus​ messo a punto per la Skoda Octavia RS. Al Salone di Ginevra abbiamo incontrato Francesco Cimmino, Direttore di Skoda Italia, per sapere da lui quanto il concept Vision X si avvicina all'auto che vedremo su strada l'anno prossimo. Ecco cosa ci ha risposto. Guarda il video.