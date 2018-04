Autore:

Emanuele Colombo

MY 2018 La giapponese Infiniti aggiorna la compatta e il crossover premium Infiniti Q30 e Infiniti QX30. Entrambi offrono di serie i servizi connessi InTouch Tracking, per tracciare l'auto nel caso in cui sia stata rubata, e My Car Finder: per visualizzare il veicolo su una mappa e il percorso per raggiungerla.

LA BASE È PURE Per il 2018 la gamma è stata semplificata, con l'allestimento Pure che si pone alla base del listino Q30. Di serie prevede frenata automatica di emergenza, fari automatici, luci diurne a LED e streaming audio Bluetooth.

LUXE E SPORT Due le declinazioni della compatta Infiniti, che in versione Luxe prevede l'avviso di superamento corsia, doppie marmitte di scarico cromate rettangolari e cerchi da 18 pollici. Più dinamica la versione Sport che esce di serie con assetto ribassato di 20 mm, paraurti specifici, estrattore posteriore e cerchi da 19 pollici.

OLTRE DIEVENTANO TECH Entrambe le declinazioni possono poi essere arricchite con i contenuti del livello Tech, tra cui il parcheggio semiautomatico, la telecamera a 360 gradi Around View Monitor con rilevamento di oggetti in movimento, il navigatore InTouch con radio DAB, il cruise control intelligente e il sistema di avviso angolo cieco.

I PREZZI DELLA Q30 Per il crossover Infiniti QX30 MY18 sono previsti i soli allestimenti Luxe e Luxe Tech, con cerchi in lega da 19. I prezzi partono da 25.390 euro per la Q30 1.6t a benzina, che diventano 29.500 se si desidera il cambio automatico DCT a doppia frizione. Per la versione con il 2.2 litri diesel il prezzo sale a 32.420 euro. Il prezzo base per l'allestimento Luxe è di 27.130, mentre 32.940 euro è il minimo per una versione SPORT.

I PREZZI DEL SUV E LA DISPONIBILITA' DI ENTRAMBI I MODELLI Prezzi compresi tra 37.680 e 45.180 euro per le varie versioni del crossover QX30: sempre proposto con trazione integrale AWD e cambio automatico a doppia frizione DCT a 7 marce, in abbinamento con il motore 2.2 diesel o il 2.0t a benzina. Le vendite delle Infiniti Q30 e QX30 cominceranno nei prossimi mesi.