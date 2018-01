Autore:

Giulia Fermani

ECOLOGISTA DI LUSSO La corsa all’elettrificazione continua e all’alba dell’anno nuovo la promessa di Infiniti per il futuro della Casa è un mix di modelli a propulsione esclusivamente elettrica (EV) e veicoli e-Power, che, per chi non lo sapesse, consiste in un piccolo motore a benzina che carica una batteria eliminando la necessità di una fonte di ricarica esterna​. Lo assicura il CEO di Nissan, Hiroto Saikawa, che durante l’ Automotive News World Congress ha dichiarato che Infiniti introdurrà dal 2021 nuovi veicoli con propulsori elettrificati.

IL FUTURO DI INFINITI La strada verso il futuro di Infiniti è lastricata di buone -anzi ottime- intenzioni. Il lancio di nuovi modelli con motopropulsori elettrificati di prossima generazione e di un veicolo totalmente elettrico entro il 2021 avvicina alla realtà la previsione di Infiniti di far sì che entro il 2025 saranno a propulsione elettrica oltre la metà dei modelli venduti. Dimostrazione tangibile dello sforzo della giapponese di guardare al futuro della gamma sono la concept car Q Inspiration, recentemente svelata a Detroit e nuova QX50 che con il nuovo motore a rapporto di compressione variabile mette d’accordo ottime prestazioni e consumi contenuti.