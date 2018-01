Autore:

Giulia Fermani

PRIMA IMMAGINE TEASER Primo Suv prodotto dalla Casa coreana, Hyundai Santa Fe si rifà il look in vista dell’imminente Salone di Ginevra 2018. Linea più slanciata e sportiva per la quarta generazione del Suv classe 2000 che, rispetto alla generazione attuale, porta in dote anche il pacchetto completo dei sistemi di sicurezza attiva Hyundai Smart Sense.

ROBUSTA MA FILANTE Non si vede molto dall’immagine teaser rilasciata da Hyundai ma abbastanza da intuire il carattere della nuova Santa Fe: look più muscoloso, con superfici scolpite e tagli netti, ma anche leggero e filante specie nel posteriore e nella fiancata, alleggeriti dalla vetratura rivisitata. La silhouette della nuova Santa Fe, in penombra, lascia intuire un frontale con fari sottili e allungati.

TECNOLOGIA DI BORDO EVOLUTA Non sono stati rilasciati molti dettagli tecnici della Nuova Hyundai Santa Fe -per quelli bisognerà aspettare la prima presentazione prevista a febbraio, che anticiperà la passerella alla kermesse elvetica- se non quelli relativi al pacchetto Smart Sense di nuova generazione. Tra i sisemi di sicurezza, fanno sapere da Hyundai, non mancheranno il Rear Occupant Alert, che alla chiusura dell’auto segnala la presenza di persone sui sedili posteriori, il Rear Cross-Traffic Collision Warning, che rileva possibili urti posteriori e la frenata automatica d’emergenza.