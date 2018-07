Autore:

Luca Cereda

GRANDE GRANDE Certe auto si vedono – e si vendono – solo al di là dell'oceano. Non a caso questa Hyundai Palisade è stata paparazzata sulle strade dell'Arizona, sicuramente più ospitali per le sue dimensioni (si tratta di un SUV lungo più di 5 metri) rispetto alle anguste città europee. Ma questo non esclude del tutto che il nuovo SUV a 8 posti coreano possa un giorno sbarcare anche nel Vecchio Continente.

QUANDO ESCE Se siete fisionomisti avrete riconosciuto senz'altro, nei rari punti spogli di camuffature, i tratti di una coreana già vista: la concept Kia Telluride. Alla base della Hyundai Palisade c'è lo stesso progetto, che però dovrebbe raggiungere la strada con un anno di anticipo (2019) rispetto alla Kia Telluride, prevista in uscita nel 2020.

ANCHE PLUG-IN Sotto il cofano dovremmo trovare un V6, si dice un 3.3 litri da 290 cavalli abbinato alla trasmissione automatica a 8 rapporti di Hyundai. Facilmente sarà prevista anche una versione ibrida plug-in che potrebbe riproporre lo schema del prototipo Telluride. Ossia un 3.5 litri benzina abbinato a un motore elettrico per una potenza complessiva di 400 cv.