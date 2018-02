Autore:

Giulia Fermani

HYUNDAI A GINEVRA 2018 Primo Suv prodotto dalla Casa coreana, la Nuova Hyundai Santa Fe ​si rifà il look in vista dell’imminente Salone di Ginevra 2018. Più slanciata e sportiva, la quarta generazione del Suv classe 2000, Hyundai Santa Fe 2018, porta in dote anche il pacchetto completo dei sistemi di sicurezza attiva Hyundai Smart Sense. Al suo fianco al debutto ginevrino anche la versione elettrica della Hyndai Kona. La Casa coreana, infatti, si prepara a svelare alla kermesse elvetica anche la versione 100% elettrica del suo B-Suv, la Hyundai ​ Kona Electric. Per lei, autonomia dichiarata fino a 470 chilometri e due diverse versioni di propulsore disponibili. Per saperne di più ricordatevi di seguire, dall'8 al 18 marzo, i nostri aggiornamenti live dal Salone di Ginevra 2018.