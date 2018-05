Autore:

Giulia Fermani

DNA CORSAIOLO Continua il lavoro della divisione sportiva, la Hyundai N. Alla Hyundai i30 N, pompata di qualche cv rispetto alla versione normale e arricchieta di una estetica più aggressiva, si aggiunge ora la versione ad alte prestazioni del Suv Kona. Hyundai Kona N, attesa con lo stesso motore della i30 N, avrà probabilmente almeno 247 cavalli e dovrebbe entrare in produzione entro la fine del decennio.

COME SARA' E CHE MOTORE AVRA' Il responsabile della divisione sportiva Hyundai N, Albert Biermann, ha già dato ordine di iniziare a lavorare su un mulo di prova della Hyundai Kona N, annunciando come probabile propulsore il turbo benzina da 2,0 litri dell'attuale i30 N. In comune le due avranno anche la trazione anteriore mentre tutto tace sulla possibilità di replicare sulla Kona il differenziale anteriore elettrico che caratterizza l'i30 N Performance Pack. Riguardo al suo aspetto, le prime indiscrezioni vogliono uno stile più estremo, ottenuto con ogni probabilità dall'aggiunta di un diffusore posteriore, di un piccolo spoiler sul tetto e di terminali di scarico posteriori esposti.

Ph. Credit: Avarvarii