Autore:

Giulia Fermani

ECO SUV La corsa all’elettrico continua e incontra il segmento dei Suv. Da Seul, infatti, dopo la presentazione a giugno e la conoscenza ufficiale al Salone di Francoforte 2017 della Hyundai Kona, si preparano a svelare la versione 100% elettrica del B-Suv al Salone di Ginevra. In attesa delle luci della ribalta, la Casa corena ha diffuso un primo video teaser della novità eco-friendly attesa sul mercato già dalla prossima estate 2018.

COME SARA' La Hyundai Kona 100% elettrica avrà un'autonomia fino a 470 chilometri e sarà disponibile con due diverse versioni di propulsore, oltre a tutte le caratteristiche di connettività e tecnologie attive di sicurezza e di assistenza alla guida al posto giusto. Dalla prima immagine teaser diffusa dalla Casa di Seul la Hyundai Kona electric sembrerebbe non differire in modo sostanziale dalla versione “normale”, tranne forse nel frontale a causa della diversa anatomia richiesta per ospitare i motori elettrici. Guarda il video.